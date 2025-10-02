Franciszek Sterczewski, poseł na Sejm RP, zamieścił w mediach społecznościowych dramatyczne nagranie. Polityk stwierdził na filmie, że został porwany przez izraelskie siły okupacyjne na wodach międzynarodowych podczas udziału w misji humanitarnej Globalnej Flotylli Sumud.

Franciszek Sterczewski opublikował nagranie. Mówi o porwaniu

W emocjonalnym apelu Franciszek Sterczewski zaapelował do polskich władz o pomoc.

Jeżeli widzicie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany przez siły okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas pokojowej misji humanitarnej Globalnej Flotylli Sumud. Gorąca prośba, wstawcie się za mną i moimi towarzyszami u polskich władz - mówił Sterczewski.

Nagranie zostało opublikowane około godziny 22 na oficjalnym profilu flotylli. Wcześniej, około godziny 19, poseł poinformował, że flotylla znajduje się mniej niż 100 mil morskich od Gazy, a na pokładzie ogłoszono alarm. Wszyscy uczestnicy założyli kamizelki ratunkowe i oczekiwali na rozwój wydarzeń.

Izraelskie siły zatrzymują Globalną Flotyllę Sumud

Globalna Flotylla Sumud, której celem było dostarczenie pomocy humanitarnej do oblężonej Strefy Gazy, została przechwycona przez izraelskie okręty wojenne. Do zatrzymania doszło na wodach międzynarodowych, gdy jednostki zbliżyły się na około 80 mil morskich (około 148 km) do wybrzeża Gazy.

Według informacji organizatorów przekazanych za pośrednictwem platformy X izraelskie władze zażądały, by flotylla obrała kurs na port w Aszdod. Aktywiści informowali wcześniej o obecności ponad 20 izraelskich jednostek wojskowych, które zbliżały się do grupy statków.

MSZ reaguje na apel posła i monitoruje sytuację

Po publikacji dramatycznego nagrania przez Franciszka Sterczewskiego głos zabrało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik MSZ, Maciej Wewiór, poinformował, że służby konsularne są w kontakcie z odpowiednimi instytucjami, w tym ze stroną izraelską.

Monitorujemy sytuację GSF. Nasze służby konsularne pozostają w kontakcie z odpowiednimi instytucjami, w tym ze stroną izraelską. W granicach prawa i realiów działań wojennych będziemy działać, aby otoczyć opieką polskich obywateli – przekazał Wewiór.

Do działań w obronie polskich obywateli wezwała również wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Apelowała do MSZ o stanowczą reakcję i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom misji humanitarnej.

Kim są uczestnicy Flotylli Sumud? Polacy na pokładzie

Globalna Flotylla Sumud to międzynarodowa inicjatywa humanitarna, w której bierze udział ponad 40 delegacji z różnych krajów. Wśród uczestników misji znaleźli się również obywatele Polski. Oprócz Franciszka Sterczewskiego, w skład polskiej delegacji wchodzą m.in. Omar Faris – prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich, Nina Ptak – prezeska Stowarzyszenia Nomada, oraz Ewa Jasiewicz – dziennikarka, aktywistka i autorka książki „Podpalić Gazę”.

Uczestnicy misji podkreślali, że ich celem jest pokojowe dostarczenie pomocy humanitarnej do cywilnych mieszkańców Strefy Gazy, która od lat znajduje się pod izraelską blokadą. Akcja miała charakter pokojowy i była przygotowywana przez międzynarodowe organizacje obywatelskie.

Najnowsza aktualizacja ukazuje, że polska delegacja nadal płynie pomimo nielegalnego przechwycenia przez Izrael.