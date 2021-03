Franciszek Majewski nie żyje. Dziennikarz muzyczny miał zaledwie 20 lat

Bardzo smutna wiadomość obiegła media. Nie żyje 20-letni Franciszek Majewski, dziennikarz muzyczny RadioSpacji i syn znanego radiowca Piotra Majewskiego. Młody mężczyzna od lat zmagał się z ciężkimi chorobami. W mediach społecznościowych pojawiły się wzruszające wpisy jego przyjaciół, współpracowników, a także jego taty. Wszyscy są głęboko poruszeni tą tragedią i nie mogą pogodzić się z tą stratą.

Franciszek Majewski pracował w RadioSpacji i prowadził dwie audycje: morning show "Lecimy z domu" (wraz z Kacprem Popkowiczem) oraz "Przy mikrofonie". 20-latek od lat zmagał się z poważnymi chorobami i poruszał się na wózku inwalidzkim. Niestety, w piątek 26 marca młody dziennikarz zmarł.

Jak czytamy w dalszej części wpisu, dziennikarz był absolutnym profesjonalistą w swoim fachu.

Jego szeroka, nabyta w dużej mierze w domu, wiedza muzyczna (był synem dziennikarza, specjalisty w dziedzinie jazzu Piotra Majewskiego oraz wnukiem Czesława Majewskiego, zapamiętanego ze słynnego Kabareciku Olgi Lipińskiej wraz ze swoją sztandarową frazą „Mam grać?”) predysponowała go do tworzenia pełnych fachowej wiedzy i erudycji całkowicie autorskich i pełnych osobistego zaangażowania audycji.

20-latek od lat był przykuty do wózka, cierpiał na wiele poważnych schorzeń. Nigdy jednak nie oczekiwał współczucia od słuchaczy, czy współpracowników. Nigdy się nie poddawał i miał w sobie mnóstwo optymizmu.

[...] słuchacze najczęściej nie wiedzieli, bo Franek nie uważał, że to najważniejsza, czy zasadniczo charakteryzująca go informacja, że niemal całą drugą połowę życia zmagał się ze straszliwymi chorobami, przykuty do inwalidzkiego wózka. Jego postawa w tej kwestii była heroiczna i zarazem pełna normalności. [...] Chorobę pokonywał/oswajał niezwykle jasną i pełną dobrego humoru osobowością. Niejeden w pełni zdrowy człowiek mógł uczyć się of Frania niepoddawania się i życiowego optymizmu. Wyznam, że był moim prawdziwym mistrzem w tych dziedzinach - czytamy.