11 z 16

Bielenda - Balsam do ust Zmysłowa Wiśnia

Balsam to odżywczy koncentrat, który regeneruje nawet mocno wysuszone i spierzchnięte usta. To działanie zawdzięcza olejowi makadamia. Pielęgnuje i nawilża delikatny naskórek. Pomaga pozbyć się uczucia ściągnięcia i suchości, przywraca ustom miękkość i zdrowy wygląd. Kosmetyk pozwala na skuteczną pielęgnację wszystkim kobietom kochającym styl glamour – czerwony kolor to idealne dopełnienie wieczornego makijażu.

Cena ok. 7 zł