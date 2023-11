Co to była za noc! 3 września odbyła się jedna z największych modowych imprez w Polsce, czyli Flesz Fashion Night. Kogo mogliśmy podziwiać na czerwonym dywanie? Tłum gwiazd, m.in. Paulinę Sykut-Jeżynę, Marinę, Julię Wieniawę czy Julkę Wróblewską. W tym roku gala Flesz Fashion Night pozwoliła przenieść się swoim gościom do szalonych lat 80. Podczas wyjątkowego pokazu mody swoje kreacje zaprezentowali najlepsi polscy projektanci - Ranita Sobańska, MMC, Łukasz Jemioł, Lidia Kalita, Mariusz Przybylski, Paprocki & Brzozowski, Martyna Sowik, Agnieszka Maciejak, Maciej Zień i Izabela Łapińska. O modne buty zadbała marka Gino Rossi, która również zaprezentowała na wybiegu swoją kolekcję jesień/zima 2019/2020. Co w niej znajdziemy? Muszkieterki, rockowe i wiązane botki, kowbojki i eleganckie czółenka, czyli najgorętsze trendy nadchodzącego sezonu. Przyznajemy, że jesteśmy zakochani w nowościach od Gino Rossi!

Reklama

ECS

Materiał powstał z udziałem marki Gino Rossi