3 września odbyła się jedna z największych modowych imprez w Polsce, czyli Flesz Fashion Night. Jak opisać ją w kilku słowach? Tłum gwiazd, najlepsi projektanci i wyjątkowa atmosfera! Kogo mogliśmy wypatrzeć na czerwonym dywanie? Dodę, Małgorzatę Sochę, Martę Żmudę-Trzebatiowską, Klaudię Halejcio, Agnieszkę Hyży, Sandrę Kubicką z narzeczonym oraz Paulinę Sykut-Jeżynę z mężem.

Reklama

Najważniejszy pokaz mody w Polsce

ECS

W tym roku gala Flesz Fashion Night pozwoliła wrócić swoim gościom do szalonych lat 80. Kolorowy makijaż, szerokie ramiona i błysk – to wszystko mogliśmy zobaczyć na pokazie mody, na którym swoje kreacje zaprezentowali najbardziej uznani polscy projektanci! Ranita Sobańska, MMC, Łukasz Jemioł, Lidia Kalita, Mariusz Przybylski, Paprocki & Brzozowski, Martyna Sowik, Agnieszka Maciejak, Maciej Zień i Izabela Łapińska – te nazwiska zna każdy pasjonat mody! Oryginalne tkaniny i połyskujące tekstury oraz neonowe kolory – to właśnie zobaczyli goście Flesz Fashion Night w kolekcji Maffashion dla AliExpress, która została stworzona specjalnie na to wydarzenie. Za rajstopy i leginsy modelek podczas pokazu odpowiedzialna była marka Gatta. Naszym hitem na jesień są zdecydowanie rajstopy w gwiazdki! Gino Rossi zadbało o najmodniejsze buty w tym sezonie – rockowe botki, muszkieterki i klasyczne czółenka. Wyrazisty makijaż w stylu glamour to dzieło wizażystów marki AA Wings of Color. Stylizacje modelek uzupełniała biżuteria marki Nomination Italy. Na Flesz Fashion Night nie zabrakło niespodzianek! Podczas finału pokazu mody nieoczekiwanie na wybiegu pojawiła się… Małgorzata Ostrowska, która zaśpiewała swój hit „Meluzyna”. Niezapomniany koncert dali również Ania Karwan i zespół KAMP!.

ECS

Kulisy Flesz Fashion Night 2019

Ważnym momentem było zaprezentowanie sukni inspirowanej batonikiem Duplo, którą wybraliście w naszym konkursie. Kreacja Adriana Krupy zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie i była tematem rozmów w kuluarach! Goście mogli skorzystać i zrelaksować się w specjalnych strefach, w których czekało na nich wino Carlo Rossi i pyszne orzechowo-czekoladowe batoniki Duplo. Producent smartfonów - firma OPPO, oczywiście zadbała o cyfrową rozrywkę - każdy mógł zagrać w kultowe gry i przetestować najnowsze smartfony! Znalazło się również coś miłego dla miłośników motoryzacji – Honda zaprezentowała swoje najnowsze modele samochodów.

ECS

Tej nocy nie da się zapomnieć!