Fit Lovers cieszą się ogromną popularnością w internecie. Pamela i Mateusz, którzy poznali się na studiach, na swoich kanałach motywują ludzi do ćwiczeń i prowadzenia zdrowego trybu życia. Szerszej publiczności dali się poznać jako przebojowa i kolorowa para, dzięki udziałowi w programie "Ameryka Express". Choć go nie wygrali, zaskarbili sobie sympatię widzów.

Reklama

Pamela i Mateusz niedawno się zaręczyli. Czy teraz myślą o powiększeniu rodziny? Ich odpowiedź na to pytanie jest zastanawiająca...

Mateusz i Pamela z Fit Lovers będą rodzicami?

Niedawno rodzina Pameli i Mateusza powiększyła się. Dołączył do nich uroczy piesek, któremu dali na imię Koral. Pupil Fit Loversów ma zaledwie 6 miesięcy. Pamela w rozmowie z WP Gwiazdy przekonuje, że Koral zachowuje się całkiem tak, jak jej siostrzenica, która również jest w jego wieku. Celebrytka przyznała nawet, że opieka nad psem to świetny sposób na wprawienie się w rolę rodzica. Czy to oznacza, że Fit Loversi myślą o dziecku?

To na pewno. Może nie jutro, nie pojutrze, nie w tym roku, ale... - powiedziała enigmatycznie Pamela w rozmowie z wspomnianym portalem.

Mateusz wydawał się być mniej przekonany do tego pomysłu.

Baby boom? Boom będzie na pewno - obrócił w żart całą sytuację celebryta.

Jak myślicie, czy mimo sceptycznej postawy Mateusza doczekamy się niebawem "fit dziecka"?

Mat. prasowe

Niedawno dołączył do nich Koral