Finał urodzinowej loterii Hochland pod hasłem "To jest pyszne od 25 lat" za nami! Podczas uroczystego finału loterii wręczono nagrody główne - samochody Jeep Renegade oraz świętowano jubileusz 25-lecia firmy Hochland na rynku polskim. Na gości czekała cała moc atrakcji!

Komu sprzyjała fortuna?

Szczęście w loterii Hochland uśmiechnęło się do wielu osób. Laureatami głównej nagrody - samochodu marki Jeep - zostali: Pani Anna, Pani Monika, Pani Maria, Pani Paulina oraz Pan Krzysztof. Radości i gratulacjom nie było końca! Przekazali je m.in.: Maciej Dowbor — prowadzący imprezę oraz Piotr Knauer — Dyrektor Generalny Hochland Polska. Zwieńczeniem uroczystości były pamiątkowe zdjęcia oraz urodzinowy tort, który podkreślał wyjątkową atmosferę tego radosnego dnia. W loterii dodatkowo wiele osób wygrało nagrody pieniężne. Lista laureatów jest więc bardzo długa, a firma postanowiła świętować finał loterii w wyjątkowy sposób.

25 lat firmy Hochland w Polsce

Wielką urodzinową galę rozpoczęło wystąpienie Piotra Knauera, który zabrał zgromadzonych gości w niezwykłą podróż w czasie. Opowiedział o początkach firmy w Polsce, umacnianiu jej pozycji na rynku oraz sukcesywnym budowaniu portfolio. Od kultowych serów kremowych, przez żółte i pleśniowe, aż po kanapkowy firma stała się niekwestionowanym liderem na rynku serów w Polsce. Dorobek firmy, jej rozwój oraz innowacyjność zaowocowały w postaci różnych akcji, takich jak tegoroczna loteria "To jest pyszne od 25 lat!", która uszczęśliwiła laureatów nagród oraz ich bliskich. Firma miała więc co świętować! Więcej o działaniach firmy opowiedział Jacek Wyrzykiewicz – PR&Marketing Services Manager Hochland Polska.

Kultowa reklama serów Hochland

Wielką Urodzinową Loterię wsparła kampania „Szkolni przyjaciele”. Reklama serów kremowych Hochland, w której na ławeczce spotyka się koleżanka z kolegą i wymienią się kanapkami, wiele lat temu zawładnęła sercami milionów Polaków. Sentyment do niej pozostał nam do dziś. Dlatego świętując w tym roku 25 lat firmy w Polsce, nawiązując do tej właśnie reklamy, zaprosiliśmy do współpracy tych samych aktorów, którzy wcielili się w szkolnych przyjaciół wiele lat temu. Można powiedzieć, że tak jak kultowe są sery Hochland, tak też kultowe i jedyne w swoim rodzaju są nasze działania komunikacyjne. Jesteśmy zawsze blisko naszych Konsumentów, oferując im niezwykłe smaki i niezapomniane emocje. - powiedział Radosław Jurkowski, Senior Brand Manager Hochland Polska. Na scenie pojawili się bohaterowie reklamy, których widok był niezwykle radosnym momentem imprezy.

Firmie Hochland życzymy dalszych wspaniałych lat, a zwycięzcom loterii serdecznie gratulujemy!

