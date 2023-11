Laureatem Żelaznej Twarzy i IV miejsca został Antek Smykiewicz, III – Ela Romanowska a II – Katarzyna Dąbrowska. Program wygrał Kazik Mazur!

– No to jest chyba jakiś żart! – mówił wzruszony aktor. Pamiętam jak oglądałem ze swoją żoną ten program, był wielkim moim marzeniem. I potem jak przychodziłem tutaj to moim celem było nie zajmować cały czas ostatniego miejsca. Dziękuję Państwu, bo to dla Was to robimy. Rzeczywiście marzenia się spełniają. I jeszcze marzenie takie, że możemy być wszyscy razem i się bardzo kochać, bo myślę, że to jest złoto dla wszystkich. – Chciałbym podziękować Telewizji Polsat i firmie EndemolShine za to, że pozwolili mi spełnić moje marzenie - dodał.