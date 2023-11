1 z 4

Finał procesu Dody i Agnieszki Woźniak-Starak

Jest wyrok w sprawie pomiędzy Dodą a Agnieszką Woźniak-Starak! Chodzi o sprzeczkę między piosenkarką a dziennikarką sprzed czterech lat, do której miało dojść w jednym z chorzowskich klubów. Agnieszka Woźniak-Starak oskarżyła wówczas piosenkarkę o pobicie. Doda z kolei twierdziła, że to dziennikarka pobiła ją pejczem, doprowadzając do wyrwania paznokcia z macierzą. Sprawa zakończyła się w sądzie. I właśnie zapadł wyrok. Jaki?

Zobacz też: Jaki tatuaż usunęła Doda? Co ma wytatuowane Martyna Wojciechowska? QUIZ z tatuaży gwiazd!

Polecamy: Doda już tak nie wygląda! Gwiazda pokazała się w nowej fryzurze na gali Fundacji Spełnionych Marzeń