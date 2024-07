Jak ten czas szybko leci! To już dziewięć tygodnia od emisji pierwszego odcinka 3. edycji "Bitwy na głosy". Po długich zmaganiach, z których odpadły takie gwiazdy jak: Beata Kozidrak czy Jula, do wielkiego finału dotrwali tylko Ewa Farna i Andrzej Piaseczny. To ktoś z nich okaże się szczęśliwym zwycięzcą i dostanie bon o wartości 100 tysięcy złotych do przekazania na wybrany wcześniej cel charytatywny.

W tym roku zwycięzca oprócz prestiżowego wyróżnienia zostanie także bohaterem pofinałowego wydania "Bitwy na głosy", które już za tydzień. W specjalnym odcinku przedstawiona zostanie sylwetka laureata od początku kariery do momentu wygranej.

Już teraz można przewidzieć, że czeka nas finał pełen emocji. Nie tylko ze względu na obecność dwóch wielkich nazwisk, ale także na rozbieżność w gatunkach muzycznych i poparcie dwóch zupełnie różnych grup. To będzie bitwa na głosy pomiędzy pokoleniami.

Przypomnijmy, że w 2. edycji program wygrał Kamil Bednarek, pokonując w finale Ryszarda Rynkowskiego: Bednarek minimalnie pokonał Rynkowskiego

Aktualizacja: 3 edycję "Bitwy na głosy" wygrała drużyna z Kielc prowadzona przez Andrzeja Piasecznego (zobacz). Zobacz zdjęcia z wielkiego finału: