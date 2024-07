4 z 5

We Are Your Friends



Zac Efron od dłuższego już czasu stara się zmazać łatkę pięknego i rozśpiewanego chłopczyka z „High School Musical”, jaka do niego przylgnęła i trzeba przyznać, że nieźle mu to idzie. Oczywiście nie ucieknie od swojego wyglądu i nic na niego nie poradzi (no mógłby się nażreć hamburgerów, ale to dość radykalne rozwiązanie), ale przynajmniej projekty, jakie wybiera są nieporównywalnie bardziej ciekawe od licealnego musicalu. I choć nadal jego nazwisko kojarzy się raczej źle, to filmami takimi jak „Ja i Orson Welles” czy choćby „Sąsiedzi” udowadnia, że jest coraz lepszym aktorem, no i ma dystans do siebie.



„We Are Your Friends” wygląda na kolejny krok Efrona w stronę poważniejszego aktorstwa. Obsadzony po warunkach w roli przystojnego DJ-a, któremu marzy się kariera w dźwięczącej bitami nocnej Kalifornii, stara się jak może, by „We Are Your Friends” nie był tylko kolejnym głośnym filmem dla młodzieży, ale też mówił coś więcej o dzisiejszym świecie. Nie liczę, że będzie to równie dobry film jak podobna mu „8 Mila”, ale chyba warto dać mu szansę i nie zasłaniać się niechęcią do Efrona.



Werdykt: Starter przed nocnym clubbingiem



Zwiastun: