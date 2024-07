Małgorzata Gorol to młoda polska aktorka, którą mogliśmy oglądać już w wielu filmach i serialach. Karierę rozpoczęła w 2010 roku rolą w "Ratownikach", a potem grała m.in. w serialu "Botoks", a także hicie HBO, zatytułowanym "Odwilż". Teraz przyszedł czas na jej kolejną rolę - i bynajmniej nie chodzi tylko o rolę filmową. Na premierze najnowszego dzieła ze swoim udziałem Gorol pojawiła się w obcisłej, czarnej kreacji, która uwydatniała jej ciążowy brzuszek. W ten sposób aktorka poinformowała, że zostanie mamą.

Małgorzata Gorol będzie mamą. Na premierze filmu pokazała ciążowy brzuszek

"Śubuk" to film w reżyserii Jacka Lusińskiego, który opowiada historię Maryśki. Dziewczyna zachodzi w ciążę z milicjantem Darkiem, który próbuje zmusić ją do aborcji. Ona jednak postanawia dziecko urodzić. W pewnym momencie bohaterka zauważa, że jej synek zachowuje się inaczej niż jego rówieśnicy, a jedyne słowo, które wypowiada, brzmi "śubuk". To właśnie Małgorzata Gorol wciela się w niełatwą rolę dziecka ze spektrum autyzmu. Nie mogło jej więc zabraknąć na premierze dzieła. Aktorka pojawiła się tam w prostej, czarnej stylizacji i z intensywnym makijażem. Jednak najbardziej uwagę przykuwał ciążowy brzuch aktorki. Gwiazda chętnie pozowała do zdjęć i podkreślała swoje krągłości. Zrobiła nawet charakterystyczne serduszko na brzuchu.

Jak widać, Małgorzata Gorol na premierze filmu "Śubuk" pojawiła się całkiem odmieniona. Mowa nie tylko o tym, że jest w ciąży, ale również o metamorfozie fryzury. Do niedawna aktorka nosiła krótsze włosy w ciemnych odcieniach. Teraz postawiła na blond, który nadał jej promiennego wyglądu. Fryzura jest gładko zaczesana do tylu, a twarz Gorol zdobią efektowne kolczyki. Aktorka wygląda zachwycająco.

Na premierze filmu "Śubuk" nie zabrakło innych gwiazd. Wśród nich pojawiła się Maja Ostaszewska.

A także Aleksandra Konieczna.