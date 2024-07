Grupa Wham! to George Michael i Andrew Ridgeley. Zawdzięczamy im takie ponadczasowe przeboje jak "Last Christmas", czy "Wake me up before you go go". Simon Napier-Bell, który był managarem grupy w czasach jej świetności, ma wielkie plany by nakręcić film dokumentalny o życiu zespołu. Trwają już rozmowy z producentami, a całe przedsięwzięcie ma kosztować ok 50 milionów dolarów.

Simon obawia się jednak, że nie sfinalizuje swoich planów przez Georga Michaela. Ten ostatni nie jest zainteresowany ujawnianiem ekscesów, jakie miały miejsce za kulisami, w latach 1983-1985, na którym miałby się skupić produkcja. George może skutecznie zablokować kręcenie filmu, ponieważ posiada wszelkie prawa autorskie do utworów grupy Wham! Jeśli nie pozwoli wykorzystać w filmie swoich piosenek całe przedsięwzięcie spełznie na niczym, bo co to za film o muzykach bez ich kultowych utworów? Aby ubłagać Georga Micheala Simon będzie musiał prosić o akceptację każdej strony scenariusza.