Wiadomo już, kto najprawdopodobniej zagra Marylę Rodowicz! Kilka dni temu Maryla Rodowicz w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle zdradziła, że wkrótce powstanie film dokumentalny i fabularny o jej życiu i karierze. Od chwili kiedy media poinformowały o przygotowywanym projekcie wszyscy zastanawiali się, kto wcieli się w charyzmatyczną Marylę. Teraz wszystko stało się jasne! Według informacji "Super Expressu" propozycję zagrania piosenkarki dostała Klaudia "Kici-Estrada" Majkowska.

Klaudia Majkowska w rozmowie z "Super Expresse" potwierdziła, że dostała propozycję roli w filmie o Maryli Rodowicz.

A jak całą sprawę komentuje Maryla Rodowicz? Chciałaby, żeby Majkowska zagrała w filmie?

Klaudia, Kici-Estrada, jest piękną kobietą, do tego śpiewa i ma poczucie humoru. Jest to pierwsza osoba, która powiedziała, że chce zagrać Marylę. Kiedy dojdzie do realizacji filmu, na pewno się odbędzie casting. Klaudia ma taki plus, że dobrze śpiewa i jest do mnie podobna- przyznała Maryla Rodowicz.