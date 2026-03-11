Filip Gurłacz zaskarbił sobie sympatię telewidzów, a teraz będzie mieć szansę pokazać się fanom w nieco innej roli i to z żoną u boku. Co wspólnie przygotowują? Wszystko ujawnili i podzielili się swoim szczęściem.

Filip Gurłacz ogłasza nowy projekt z żoną

Filip Gurłacz znany jest nie tylko ze swoich ról w filmach oraz serialach. Dał się też poznać szerszej publiczności w jednej z ostatnich edycji "Tańca z gwiazdami", a ostatnio po raz pierwszy miał okazję pełnić rolę jednego z kapitanów drużyn w "Kocham Cię, Polsko!". Jak się okazuje, aktor nie przestaje zaskakiwać swoich fanów, angażując się w coraz to nowsze projekty. Tym razem ogłosił, że już niebawem publika będzie mogła go zobaczyć na scenie i to razem z żoną.

Filip Gurłacz z żoną Magłorzatą Patryn-Gurłacz udostępnili na Instagramie krótki filmik, w którym poinformowali o zbliżającymi się wielkimi krokami koncercie. Małżeński duet będzie miał szansę zaprezentować się w wokalnym koncercie na dwa głosy podczas II Konferencji Kobiet 15 marca w Opatówku. W krótkim materiale wideo razem przekazali fanom wieści prosto ze swojego domu.

To, co słyszycie w tle, to zabawka grająca naszego młodszego synka. A to, co możecie usłyszeć, to nasz koncert, który dla was szykujemy zaczął Filip.

Kilka słów do internetowej publiczności powiedziała też żona aktora, zachęcając swoich odbiorców do wysłuchania ich koncertu na żywo.

Bądźcie z nami. (...) Warto wpaść. dodała Małgorzata.

W dalszej części nagrania Filip zdradził też, że na koncercie się nie skończy. Razem z żoną zadeklarowali zostanie na miejscu wydarzenia i wyrazili chęć na rozmowy z przybyłymi fanami.

Zapraszamy Was. Będziemy, zostaniemy po koncercie. Pogadamy może. Do zobaczenia przekazał Gurłacz.

Internauci zachwyceni Gurłaczem i jego żoną

Krótki filmik zachęcający do przyjścia na wydarzenie i wysłuchania koncertu Filipa Gurłacza wraz z żoną Małgorzatą Patryn-Gurłacz wywołał falę pozytywnych komentarzy wśród internautów.

Cudowni ludzie.

Jesteście cudowni.

Nie zabrakło też komplementów pokierowanych wprost w stronę żony aktora.

Panie Filipie, ależ piękną ma Pan żonę napisała jednak z internautek.

Jak widać, aktor i jego ukochana żona już wkrótce zaprezentują się na scenie. Czy zachwycą tak jak ostatnio Kaczorowska Rogacewicz na premierze swojego spektaklu? Tego jesteśmy pewni.

