Filip Gurłacz z żoną idą w ślady Kaczorowskiej i Rogacewicza? Ogłosili swoją decyzję
Filip Gurłacz nie daje o sobie zapomnieć polskiej publiczności. Najpierw role w serialach, później brawurowe występy w "Tańcu z gwiazdami", później rola prowadzącego w "Kocham Cię, Polsko!", a teraz takie wieści. Razem z żoną inspirowali się Agnieszką Kaczorowską i Filipem Gurłaczem?
Filip Gurłacz zaskarbił sobie sympatię telewidzów, a teraz będzie mieć szansę pokazać się fanom w nieco innej roli i to z żoną u boku. Co wspólnie przygotowują? Wszystko ujawnili i podzielili się swoim szczęściem.
Filip Gurłacz ogłasza nowy projekt z żoną
Filip Gurłacz znany jest nie tylko ze swoich ról w filmach oraz serialach. Dał się też poznać szerszej publiczności w jednej z ostatnich edycji "Tańca z gwiazdami", a ostatnio po raz pierwszy miał okazję pełnić rolę jednego z kapitanów drużyn w "Kocham Cię, Polsko!". Jak się okazuje, aktor nie przestaje zaskakiwać swoich fanów, angażując się w coraz to nowsze projekty. Tym razem ogłosił, że już niebawem publika będzie mogła go zobaczyć na scenie i to razem z żoną.
Filip Gurłacz z żoną Magłorzatą Patryn-Gurłacz udostępnili na Instagramie krótki filmik, w którym poinformowali o zbliżającymi się wielkimi krokami koncercie. Małżeński duet będzie miał szansę zaprezentować się w wokalnym koncercie na dwa głosy podczas II Konferencji Kobiet 15 marca w Opatówku. W krótkim materiale wideo razem przekazali fanom wieści prosto ze swojego domu.
To, co słyszycie w tle, to zabawka grająca naszego młodszego synka. A to, co możecie usłyszeć, to nasz koncert, który dla was szykujemy
Kilka słów do internetowej publiczności powiedziała też żona aktora, zachęcając swoich odbiorców do wysłuchania ich koncertu na żywo.
Bądźcie z nami. (...) Warto wpaść.
W dalszej części nagrania Filip zdradził też, że na koncercie się nie skończy. Razem z żoną zadeklarowali zostanie na miejscu wydarzenia i wyrazili chęć na rozmowy z przybyłymi fanami.
Zapraszamy Was. Będziemy, zostaniemy po koncercie. Pogadamy może. Do zobaczenia
Internauci zachwyceni Gurłaczem i jego żoną
Krótki filmik zachęcający do przyjścia na wydarzenie i wysłuchania koncertu Filipa Gurłacza wraz z żoną Małgorzatą Patryn-Gurłacz wywołał falę pozytywnych komentarzy wśród internautów.
Cudowni ludzie.
Jesteście cudowni.
Nie zabrakło też komplementów pokierowanych wprost w stronę żony aktora.
Panie Filipie, ależ piękną ma Pan żonę
Jak widać, aktor i jego ukochana żona już wkrótce zaprezentują się na scenie. Czy zachwycą tak jak ostatnio Kaczorowska Rogacewicz na premierze swojego spektaklu? Tego jesteśmy pewni.
Zobacz także:
- Kaczorowska zaskoczyła podczas ramówki TVP! Nikt nie spodziewał się tego, co zrobili Gurłaczowi
- Filip Gurłacz zaskoczył wyznaniem o "Tańcu z Gwiazdami"! Mocny apel do Edwarda Miszczaka
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.