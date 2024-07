Tej jesieni Filip Chajzer wyrósł na niekwestionowaną gwiazdę "Dzień Dobry TVN" oraz pokazał, że praca reportera nie musi być nudna. Wszystko zaczęło się od jego materiału ośmieszającego polskich blogerów, który stał się prawdziwym hitem internetu. Później dziennikarz nakręcił jeszcze wiele filmików pokazujących absurdy polskiej rzeczywistości. Zobacz: Chajzer jest bezlitosny dla blogerów. Znowu ich ośmieszył

Pomysłowość Chajzera i sposób w jaki podchodzi do powierzonych mu zadań została nagrodzona. Reporter "DD TVN" otrzymał nagrodę MediaTory w kategorii "AkumulaTor" podczas tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez studentów dziennikarstwa z 19 największych polskich uczelni. Młodzi ludzie docenili niekonwencjonalne podejście Filipa do zawodu oraz to w jaki sposób "ładuje ludzi pozytywną energią".

Tym samym Filip Chajzer znalazł się obok takich autorytetów w kwestii dziennikarstwa i publicystyki jak ks. Adam Boniecki czy Mariusz Szczygieł, którzy również zostali w tym roku wyróżnieni przez studentów.

Oczywiście czekamy na kolejne materiały reportera "Dzień Dobry TVN", dla którego nie istnieją rzeczy niemożliwe.

