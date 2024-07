1 z 7

Przedwczoraj w Los Angeles odbyło się spotkanie z Kris Jenner, która promuje swoją najnowszą książkę z przepisami kucharskimi jej autorstwa - "In the kitchen with Kris". Matka Kim Kardashian chce w końcu wyjść z cienia swoich córek, postanowiła więc zaskoczyć wszystkich fotoreporterów śmiałym wyeksponowaniem zgrabnych nóg. Mimo 60 lat na karku, celebrytka naprawdę ma się czym pochwalić. Czy jej książka spotka się z ciepłym przyjęciem publiczności? Można przypuszczać, że rozejdzie się jak świeże bułeczki, choć faktyczne umiejętności kulinarne Kris to już inna bajka...

Tak Kris Jenner zaprezentowała się w Los Angeles: