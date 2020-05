Festiwal w Sopocie bez udziału publiczności? Krzysztof Ibisz zdradza szczegóły! 

Władze Polsatu zorganizują specjalną i odmioną odsłonę festiwalu w Sopocie! Kiedy odbędzie się impreza i czy weźmie w niej udział publiczność? Krzysztof Ibisz w najnowszym wywiadzie opowiedział o szczegółach festiwalu.

Zaledwie kilka tygodni temu okazało się, że ze względu na pandemię koronawirusa stacja odwołała Polsat SuperHit Festiwal, który miał się odbyć w dniach 22-24 maja br. Teraz okazuje się jednak, że Polsat zaplanował wielką niespodziankę dla swoich widzów!

Ostatnio Polsat poinformował, że w sobotę 23 maja o godzinie 20:00 zostanie wyemitowany "Polsat Festiwal Giganci w Sopocie". Podczas imprezy będziemy mogli usłyszeć hity takich gwiazd jak Beata Kozidrak, czy Agnieszka Chylińska. Podczas imprezy zostanie rówież uczczona trzecia rocznica śmierci Zbigniewa Wodeckiego - w związku z tym zostaną pokazane występy artysty sprzed lat.

Imprezę poprowadzi Krzysztof Ibisz, który w rozmowie z portalem plejada.pl opowiedział o szczegółach tej wyjątkowej produkcji.

Festiwal w tym roku nie będzie relacjonowany na żywo, jednak ja będę zapowiadał nagrania występów z Opery Leśnej. Oczywiście, mogliśmy po prostu zrobić montaż największych gwiazd, które wystąpiły w Sopocie, ale chcieliśmy, by miało to swój znak czasu mówi.

Jak mówił organizatorzy festiwalu chcą pokazać, że także tęsknią za widzami, ale Opera Leśna musi pozostać pusta.

Dlatego też zapowiadam nagrania ze sceny przy tych 5 tysiącach pustych krzesełek, bez dekoracji, na pustych legendarnych deskach Opery Leśnej po to, by zaznaczyć ten czas, to że jesteśmy, że czekamy i zapraszamy na nasz festiwal za rok- zdradził Ibisz.