Podczas otwarcia prawie 200 metrowego butiku FashionTV, zaproszeni goście obejrzeli premierowy pokaz kolekcji I LOVE FASHION, specjalny pokaz bielizny Corin oraz gościnne występy grupy tanecznej IMPERIUM. Podczas wieczoru zaśpiewali także Nick Sinclair i młoda wokalistka Julia B.



Wśrod gości wydarzenia pojawili sie: Ylan Anoufa - projektant kolekcji FashionTV i butiku I love Fashion, Anna Neneman – prezes FashionTV Polska, Izabela Trojanowska, Ilona Felicjańska, Aleksandra Szwed, Artur Partyka, a także Paweł Rurak i Dominika Gawęda z zespołu Blue Cafe oraz duet projektantów Transmode a także Monika Wilczak, Magda Górska Joanna Majstrak, Magdalena Stam,Oliwia Angerstein, Kinga Łukasik, Katarzyna Chorzępa.



Butik I LOVE FASHION oferuje kolekcję dla kobiet. Kolekcja I love Fashion to wysokiej jakości produkty oferowane w przystępnej cenie, jest bowiem przygotowana tak, aby sprostać wymaganiom współczesnych konsumentów. W przyszłości oferta butiku I LOVE FASHION będzie składała się zarówno z kolekcji odzieży skierowanej do kobiet jak i do mężczyzn. Już wkrótce w sklepie będzie można znaleźć szeroki asortyment odzieży ready to wear, bieliznę, stroje kąpielowe, obuwie, okulary, torby, biżuterię, zegarki, perfumy i akcesoria.



Projektantem kolekcji jest francuski stylista , ktorego linia także będzie dostepna w butiku I LOVE FASHION. Nowe linie I LOVE FASHION będa wprowadzane co 15 dni. - Dziś moda zmienia się bardzo szybko – mówi projektant YLAN ANOUFA. - Bazujeny na klasykach, ale musimy podążać za zmieniającymi się trendami. Kalendarz tygodni mody nigdy nie zatrzymuje się. Wiemy o tym najlepiej obserwując rynek jako stacja FashionTV.

I LOVE FASHION to nazwa butiku słynnej na świecie stacji telewizyjnej FashionTV. Marka I LOVE FASHION jest sprzedawana na świecie, głównie w Azji w sieci 100 butików. Pierwszy w Polsce, a jednocześnie pierwszy w Europie sklep I LOVE FASHION został otwarty w Ptak Otlet w Rzgowie koło Łodzi.

Partnerami wydarzenia byli F Vodka, Cin Cin, Vision Fashion, Glossy Box, Dr Witt, Rewia taneczna Imperium, Chili !, You Catering Group, Hello Pasta, Euro Styl SPA