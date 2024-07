Problemy w związku Ilony Felicjańskiej zakończyły się rozwodem. Sąd zdecydował, za zgodą byłej modelki, że opiekę prawną nad synami przyzna ojcu. Okazuje się, że faktycznie to jednak Ilona zajmuje się dziećmi na co dzień i to z nią mieszkają synowie.

Reklama

Na swoim Facebooku Felicjańska odwołała się do artykułu, który opublikował jeden z tabloidów. Publikacja sugerowała, że na terapię alkoholową Ilona chodzi z dziećmi.

- Nie chodzę z moimi synami na terapie. Moje picie nie było ani tak długie, ani destrukcyjne, aby chłopcy tego potrzebowali, zwłaszcza w tak młodym wieku... Ja jestem w terapii, bo wiem i zdaje sobie sprawę z powagi mojego uzależnienia. Dodatkowo, nieprawda jest że to sąd przyznał opiekę ojcu, to była moja świadoma decyzja i zgoda na to, aby sprawa zakończyła się rozwodem przy pierwszej rozprawie. Ja nadal mieszkam z chłopcami.

Reklama

Czy na ten temat Ilona opowiedziała również na łamach magazynu "Viva!"? Od jutra w sprzedaży numer, na którego okładce Felicjańska pozuje właśnie z synami u boku: