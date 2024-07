3 z 8

Magda Gessler

Magda Gessler, polska restauratorka, która prowadzi "Kuchenne Rewolucje", znana jest ze swojego dobrego stylu. Gessler nie należy do gwiazd, które noszą ubrania w rozmiarze S, ale jej to wcale nie przeszkadza! Gessler wie, że jej atutem są nogi, dlatego podkreśla je przy każdej możliwej okazji. To, czego nie lubi, tuszuje luźniejszymi tunikami lub sukienkami.