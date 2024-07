Ewa Farna to bez wątpienia piękna dziewczyna, ale ostatnimi czasy jakby trochę się zapuściła. Jej figury nie sposób określić idealną. Tak przynajmniej uważa Piotr Łukasik, trener odpowiedzialny za wizerunek wielu gwiazd.

Reklama

- Jak można w tym wieku doprowadzić się do takiego stanu?! Mógłbym to zrozumieć, gdyby to był skutek ciąży czy też efekt przygotowywanie się do roli. Ewa Farna powinna pilnie ustalić nowe zasady żywienia oraz wprowadzić do rozkładu dnia sporo wysiłku fizycznego - powiedział w "Show" pan Piotr.

Zgadzacie się z jego opinią?

Reklama

(ac)