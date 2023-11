Ola na swoim Instagramie codziennie czyta niemiłe komentarze na swój temat. Jak to znosi?

Wiadomo, że każdego boli, jak ktoś go obraża, niemiłe rzeczy pisze. Obrażanie jest to forma mowy nienawiści. Nie jest przyjemne ale nauczyłam się to ignorować, w pewnym senie. Boli mnie to i nie widzę powodów, żeby mnie tak traktować. Ok mam czarne oczy, ale robi dużo dobrego, nie jestem złym człowiekiem. Nie którzy uważają że ta decyzja była głupia - powiedziała w wywiadzie Ola.