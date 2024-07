Małgorzata Kożuchowska należy do tego grona polskich gwiazd, które bardzo dbają o swoją prywatność. Aktorka zazwyczaj udziela się w mediach tylko w związku ze swoją pracą zawodową, a na salonach gości od święta - głównie na pokazach zaprzyjaźnionych projektantów. Również na portalach społecznościowych jest dość powściągliwa, choć zdarzają się wyjątki od tej reguły. Przypomnijmy: Kożuchowska pochwaliła się wizytą u fryzjera. Co zrobiła z włosami?

Prawnicy i management gwiazdy bardzo dba o to, aby jej prywatność była szanowana przez media i wszelkie odstępstwa są od razu wyjaśnianie. Trzy lata temu dziennik "Fakt" opublikował zdjęcia paparazzi zrobione przez fotoreporterów na terenie posesji Kożuchowskiej. Zostały one oczywiście wykonane bez jej wiedzy, co zakończyło się sprawą w sądzie. Aktorka wygrała proces, a w dzisiejszym wydaniu tabloidu znalazły się obszerne przeprosiny wydawcy dziennika i to na pierwszej stronie.

Przeprosiny. Wydawca dziennika "Fakt Gazeta Codzienna" - Ringier Axel Springer przeprasza Panią Małgorzatę Kożuchowską za bezprawne opublikowanie na łamach dziennika "Fakt Gazeta Codzienna" Jej zdjęć, zrobionych podczas wykonywania przez nią prywatnych zajęć na terenie Jej prywatnej posesji oraz informacji dotyczących Jej życia prywatnego i oświadcza, że zdjęcia te i informacje opublikowane zostały bez wiedzy i zgody Pani Małgorzaty Kożuchowskiej. Niniejsze przeprosiny zostały opublikowane w konsekwencji przegranego procesu sądowego. Wydawca dziennika "Fakt Gazeta Codzienna" - czytamy w oświadczeniu.

Jak widać, walka o prywatność może być skuteczna. Ostatnio przekonała się o tym także Aleksandra Kwaśniewska. Zobacz: Brukowiec przeprosił Kwaśniewską w telewizji

Aktualizacja: Wygrany proces skomentowała na swoim Facebooku Małgorzata Kożuchowska:

Polecam Waszej uwadze ramkę na dole. Dwa procesy, dwie instancje i dwa wyroki skazujące. Trwało to prawie 3 lata, ale...było warto! Miłego dnia:)

