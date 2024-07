W 1993 roku Ewa Wachowicz została rzecznikiem rządu - miała wtedy zaledwie 23 lata! Jak do tego doszło? Premier Polski Waldemar Pawlak zadzwonił, a Ewa Wachowicz... Odłożyła słuchawkę.

Myślałam, że koledzy robią sobie ze mnie żarty. Drugi raz zadzwoniła sekretarka i poprosiła: pani Ewo, proszę nie odkładać słuchawki, kiedy premier do pani dzwoni. (...) Nie wiedziałam kompletnie, w co się pakuję. To był najlepszy uniwersytet życia. Z rozpieszczonej przez media i ludzi miss, stałam się osobą, która jest narażona na różne ataki, weszłam w nieznany mi wcześniej świat polityki - nie zawsze czystej. To był szok. Nie zmieniłam się przecież z dnia na dzień - wspomina tamten czas Wachowicz