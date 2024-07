Reklama

Ewelina Lisowska w ostatnich miesiącach coraz częściej pojawia się publicznie i promuje swoją osobę przy okazji wydania nowego albumu. Po dłuższej przerwie wydała singiel "We mgle", który podobnie jak jej wcześniejsze utwory stał się ogromnym hitem. Krążek może być jednak dla fanów sporym zaskoczeniem - o tym co się na nim znajdzie, Ewelina opowiedziała nam w specjalnej rozmowie. Przypomnijmy: Ewelina wydaje nowy album. To będzie zaskoczenie dla fanów

Ewelina kilka dni temu pojawiła się w programie Wojtka Jagielskiego. Gwiazda opowiedziała o swojej rodzinie i życiu prywatnym - chyba po raz pierwszy tak szczerze odpowiadała na pytania dziennikarza. W pewnym momencie doszło jednak do dość zabawnej sytuacji. Kiedy Jagielski zapytał ją o najważniejszy jej zdaniem wynalazek, Lisowska nie wiedziała co odpowiedzieć.



Wojtek: Jaki jest największy wynalazek ludzkości? Pomijając tampony.

Ewelina: Nie wiem co jest największym, ciężko wybrać jedną rzecz...

Wojtek: Nie wiesz...

Ewelina: Może być muzyka.

Wojtek: Muzyka to jest wiesz... część naszej natury, a nie wynalazek.

Widzieliście całą rozmowę? Zacytowany wyżej dialog zobaczycie pod koniec odcinka.

