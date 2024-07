Chociaż Nergal ("Po prostu super") i Maja Sablewska pieją z zachwytu słuchając coveru Dody do przeboju Davida Guetty i Sia "Titanium", Ewelina Lisowska nie do końca jest zadowolona z takiej interpretacji utworu. Na oficjalnym Facebooku finalistki "X-Factor", fani Dody udostępnili link do piosenki i poprosili o skomentowanie go. Ewelina po jakimś czasie przekazała swoje uwagi.

- Trochę za słabe jak na to co mogłaby zrobić, aczkolwiek pomysł na kawałek fajny.

Ewelina ten rok zamyka z ogromnymi sukcesami na koncie. Trafiła na listę najczęściej wyszukiwanych Polek w polskim internecie, a jej dwa single "Niedoporny rozum" i "W stronę słońca" (posłuchaj) są jednymi z najczęściej odtwarzanych w tym roku na YouTube. Podobnie jak ostatni teledysk Dody "Fuck It".

Doda chyba nie spodziewała się, że jej cover wywołała w sieci takie poruszenie. Ciekawe kto następny oceni jej wersję "Titanium", może będzie to sam David Guetta, którego fani artystki zasypują e-mailami?

