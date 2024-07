Ewelina Lisowska rozpieszcza swoich fanów jak tylko może i już pracuje nad nowym teledyskiem. Po sukcesie piosenki "Nieodporny rozum", bohaterka "X-Factor" nagrała kolejną - "W Stronę Słońca", którą odsłuchano już prawie 7 milionów razy! Zapewne wkrótce wynik ten zostanie podwojony, bo właśnie Lisowska rozpoczęła zdjęcia do teledysku. Przypomnijmy: Lisowska nagrała kolejny przebój!

Pierwszy dzień zdjęć rozpoczął się w niedzielny poranek we Wrocławiu i po nakręceniu licznych scen w kilku lokalizacjach, ostatni klaps padł tuż przed północą na dachu jednego z centrów handlowych.

Teledysk do "W Stronę Słońca" będzie obfitował w liczne, zróżnicowane stylistycznie i tematycznie, nowocześnie zmontowane sceny, które - podobnie jak w przypadku klipu do poprzedniego singla - odgrywa sama Ewelina wraz z towarzyszącym jej modelem. Co ciekawe, Ewelina znów sama wybierze swoje stylizacje, czyli kolejny raz możemy spodziewać się szałowego wizerunku piosenkarki.



Jak dowiedziało się AfterParty.pl, nowy teledysk kręcony jest do zmodyfikowanej - ostrzejszej i bardziej rockowej wersji „W Stronę Słońca”. W ten sposób Ewelina wprowadzi swoich fanów w klimat drugiej płyty, na której w większości zaoferuje rockowe brzmienia.

Premiera nowego klipu Eweliny już w lutym.