Minęły już trzy miesiące od śmierci Żory Korolyova. Gwiazdor "Tańca z Gwiazami" zmarł nagle. Nieoficjalną przyczyną zgonu, o której informowały media było zapalenie mięśnia sercowego. W wywiadzie dla "Miasta Kobiet", Ewelina Bator opowiedziała o swojej żałobie oraz życiu bez Żory Korolyova. Ani ona ani prowadzące programu nie mogły powstrzymać łez... Ewelina Bator w pierwszym wywiadzie po śmierci Żory Korolyova Śmierć Żory Korolyova wstrząsnęła światem mediów tuż przed Bożym Narodzeniem. Ewelina Bator w każdy miesiąc wspomina ukochanego we wzruszającym wpisie na Instagramie. To była miłość, o której każdy marzy, jednak została przerwana przez nagłą i niespodziewaną śmierć... 21 marca minęło dokładnie 3 miesiące od śmierci tancerza. Ewelina Bator w poruszającym wyznaniu przyznała, że tylko nadzieja pozwala jej wszystko przetrwać. Teraz zdecydowała się na pierwszy telewizyjny wywiad po śmierci Żory Korolyova. W rozmowie z Marzeną Rogalską i Aleksandrą Kwaśniewską w "Mieście Kobiet" opowiedziała o swojej żałobie. We wzruszającej rozmowie wspominała, jak niezwykłą miłością darzył ją tancerz: Z każdych zakupów, z których Żoruś wracał, przychodził zawsze z jakimiś małymi tulipanami. Nawet jak szedł do spożywczaka... A ja głupia czasem krzyczałam na niego: "Ile już tych kwiatów!". Ale tak, przynosił i ja teraz każde zakupy kończę małym bukietem tulipanów: "Tak kotuś, stoją od Ciebie... - mówiła Ewelina Bator ze łzami w oczach. Zobacz także: Partnerka Żory Korolyova przekazała, co z jego mamą! Pokazała poruszające zdjęcie Żora Korolyov pielęgnował swoją miłość do ukochanej nie tylko od święta. Pamiętał o niej w codziennych czynnościach. Teraz ślady po jego...