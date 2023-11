Ewa Zakrzewska jest jurorką w nowym show Polsatu "#Supermodelka Plus Size". W magazynie "Party" najsłynniejsza "modelka plus size" zdradziła, że kiedy była nastolatką, nie radziła sobie psychicznie z nadwagą. Miała problemy zdrowotne, uszkodzony kręgosłup i długo byłam unieruchomiona w domu. Wtedy właśnie sporo przytyła.

Wszyscy mieli do mnie jakieś „ale”. Mówili, że jestem za gruba i że powinnam coś z tym zrobić. Wśród tych ludzi było wielu dorosłych i niestety nikt z nich nie wpadł na prosty pomysł, żeby zaprowadzić mnie do dietetyka. Dlatego zaczęłam się odchudzać na własną rękę. W dość drastyczny sposób…", opowiada.

Zakrzewska nie wstydzi się odpowiedzieć na trudne pytanie o bulimię. Zorientowała się, że choruje na dopiero, kiedy miała 20 lat.

Długo wydawało mi się, że po prostu kombinuję, jak schudnąć. Wymiotowałam, łykałam tabletki przeczyszczające, potem objadałam się i znów szukałam czegoś, co mi pomoże. Na przykład tabletek hamujących łaknienie. Nie skupiałam się na swoim zdrowiu, ale na osiągnięciu zamierzonego efektu. Najważniejsze było, co mówią o mnie o ludzie. Za wszelką cenę chciałam dopasować się do ich standardów (...) W jednym roku chudłam 20 kilo, aby potem przybierać o pięć więcej. Wstyd się przyznać, ale myślę, że w ten sposób od 13. roku życia „przewaliłam” przez swój organizm setki kilogramów. (...) Byłam na wszystkich możliwych dietach świata. Choćby wysokobiałkowej. Jadłam wtedy tylko mięso i ostatecznie też wylądowałam w szpitalu", opowiada.

Ewa Zakrzewska szczerze o swoich problemach

Na szczęście Ewie Zakrzewskiej udało się przełamać złą passę, kiedy wyjechała do Wielkiej Brytanii, by podszkolić język angielski. I tam wszystko się odmieniło. W Anglii nikt nie zwracał uwagi na jej wygląd. Nawet kiedy szukała pracy i wysyłała CV, dowiedziała się, że nie trzeba do niego dodawać zdjęcia. Pojechała do Anglii w męskim T-shircie i bojówkach, a wrócił w seksownej sukience, na szpilkach, bo w końcu mogłam w sklepach kupić pasujący na siebie rozmiar. Po mały zaczęła akceptować siebie, założyła bloga i dziś odniosła ogromny sukces.

Ewa Zakrzewska na konferencji programu SuperModelka Plus Size

Ewa Minge, Emil Biliński, Ewa Zakrzewska, Rafał Maślak na planie "#Supermodelka Plus Size"