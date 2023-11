Ewa skomentowała swoje wyjście z domu Wielkiego Brata i zdradziła, jak po zakończeniu reality show czuje się Kamil! Finał drugiej edycji powracającego po latach programu już za nami. Dokładnie 15 grudnia zobaczyliśmy ostatni odcinek show, które wygrał Kamil Lemieszewski.

W ostatniej edycji "Big Brothera" najwięcej emocji wzbudziła Ewa - partnerka Kamila. Uczestniczka show nawiązała bliską relację z Kamilem, ale w domu Wielkiego Brata bardzo zbliżyła się również do Natalii! Co więcej Ewa po szczerej rozmowie z Natalią zdecydowała, że chce opuścić dom Wielkiego Brata. Co ciekawe, po tym jak Ewa zrezygnowała z dalszego udziału w programie, Natalia przed kamerami przyznała, że nie chce się z nią spotykać.

Dziś wiemy już, że Ewa postanowiła dać szansę Kamilowi i po zakończeniu drugiej edycji show ich uczucie kwitnie.

Posłuchajcie, co o swoim wyjściu z domu Wielkiego Brata powiedziała nam Ewa! Zobaczcie, co jeszcze zdradziła nam była uczestniczka reality show!

Ewa i Kamil z Big Brothera są parą

