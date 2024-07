Na prezentacji nowej, jesiennej ramówki telewizji Polsat (zobacz: Lisowska, Cleo, Terrazzino i wiele innych gwiazd na ramówce Polsatu) nie mogło zabraknąć gospodyni programu "Ewa Gotuje" i jurorki „Top Chef".

Ewa Wachowicz jak zwykle prezentowała się promiennie! Szeroki uśmiech, sukienka o kroju, który świetnie pasuje do jej figury, do tego żywy, radosny odcień zieleni podkreślający wakacyjną opaleniznę Ewy... Byłoby idealnie, gdyby nie szare, jesienne botki, które zobaczyliśmy na nogach Wachowicz! Do lekkiej, intensywnie zielonej sukienki nie pasuje ani ich kolor, ani fason, a ponadto optycznie skróciły zgrabne nogi Ewy.

Zapewne Ewa Wachowicz chciała, by jej stylizacja była nowoczesna lub uznała, że botki będą ciekawszym dodatkiem niż tradycyjne szpilki. Ale czy się udało?

