Ewa Wachowicz ma swoje pięć minut. Była Miss Polonia ma swoje programy kulinarne w telewizji, niedawno była nominowana do TeleKamer, a w jej życiu osobistym pojawił się nowy mężczyzna, z którym układa sobie życie na nowo. Przypomnijmy: Ewa Wachowicz ma nowego partnera! Słynny radiowiec już się do niej wprowadził

Wachowicz przygotowuje się do premiery kolejnego sezonu programu "Ewa gotuje". Na jej Facebooka trafiło zabawne zdjęcie z planu, kiedy dźwiękowiec poprawia jej mikrofon. Żeby to zrobić, musiał sięgnąć do jej głębokiego dekoltu, co nie do końca jej się spodobało. Oczywiście wszystko przyjęła z żartem:

Suwaczek hałasuje...a dźwiękowiec pcha łapki, gdzie nie trzeba:-))) - napisała na Instagramie

Grunt to dystans.

