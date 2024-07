Ta jesień będzie należeć do Ewy Wachowicz. Była Miss Polonia wraca do głównego pasma Polsatu z dużym formatem "Top Chef", którego będzie gospodynią. Zachwyca również wyglądem i szczupłą sylwetką. Przypomnijmy: Co za figura! Wachowicz zachwyciła na ramówce Polsatu

Reklama

Wachowicz słynie z doskonałego smaku i umiejętności kulinarnych, których mogą jej pozazdrościć miliony Polek. Gwiazda w wywiadach często podkreśla, że kocha gotować i ma słabość do słodyczy. Okazuje się jednak, że zdarzało się jej próbować dużo mniej wykwintnych i smakowitych potraw. W najnowszym wywiadzie przyznała, że podróżując po świecie zdarzało się jej smakować... mrówek i chomika!

Podróżując dużo po świecie kosztowałam chyba wszystkiego co można spróbować, co czasem wydaje się niejadalne - mrówki, chomik, coś co przypomina szarancze, stonkę... Chociaż do tego ostatnio chyba nie dam się przekonać nigdy - zapewniała w rozmowie z SuperExpress TV.

My chyba też nie jesteśmy przekonani co do tego typu"smakołyków". Spróbowalibyście takich lokalnych przysmaków?

Zobacz: Ohyda! Gwiazdy na wizji zajadają się robakami

Zobacz także

Reklama

Piękna i szczupła Wachowicz na konferencji "Top Chef":