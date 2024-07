Ewa Pacuła zakłada modowy blog! Modelka i dziennikarka już od kilku tygodni na swoim fanpage'u podsyca atmosferę wokół swojego nowego projektu. Sporo zamieszania wywołała fotografia z nową partnerką Jarosława Bieniuka, Martyną Gliwińską, która pojawiła się w sesji zdjęciowej Ewy. Czy to z nią Ewa Pacuła będzie prowadziła bloga?

Zakładam bloga ze swoją przyjaciółką Sylwią Sękowską. Będę zapraszać do współpracy różnych znanych i nieznanych ludzi, natomiast takich, którzy mają coś do powiedzenia, coś do przekazania.