Ewa Mrozowska z "Gogglebox" zdradziła swój mały sekret. Już wiemy dlaczego tak dobrze dogaduje się z Sylwią Bombą

Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" zdradziła, o jakiej pracy marzyła w dzieciństwie! Okazało się, że bycie wizażystką wcale nie było na pierwszym miejscu. To wyznanie gwiazdy sprawiło, że chyba już wiemy, dlaczego z Sylwią Bombą rozumie się bez słów! Sprawdźcie!

Ewa Mrozowska chciała być fotografem

Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" to mistrzyni makijażu! Praca wizażystki jest jej ogromną pasją, a efektamim często chwali się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Niestety, w tej chwili nikt nie może skorzystać z tego typu usług z powodu obostrzeń, które wprowadził polski rząd w związku z epidemią koronawirusa. Ewa maluje więc samą siebie. A jej makijaże to prawdziwe arcydzieła!

Jak się jednak okazało w dzieciństwie to wcale nie praca wizażystki była dla niej na pierwszym miejscu! Ewa zdradziła, że jej marzeniem była praca w zupełnie innych zawodach, jednak też związanych z branżą artystyczną.

Jak byłam w podstawówce chciałam być fotografem albo projektantką, zostałam wizażystką, ale najważniejsze to robić coś artystycznego 🥰 Mówicie że lepiej bez przesadnego makijażu 😅 Ja po prostu muszę się zmieniać i kombinować! zwariowałabym z nudów z tą samą twarzą od tylu lat 😂😘 - napisała Ewa na swoim Instagramie.

Jak wiadomo Ewa stworzyła razem z Sylwią Bombą kultowy duet w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Dziewczyny rozumieją się bez słów być może dlatego, że obydwie są artystycznymi duszami, a co więcej mogłyby nawet pracować w jednym zawodzie, bowiem Sylwia na co dzień zajmuje się fotografią. Na szczęście Ewa kocha to co robi i jest bardzo szczęśliwa!

A jak było u Was? Podjęliście pracę w zawodzie, o którym marzyliście w dzieciństwie, czy jednak zdecydowaliście się na coś zupełnie innego?

Ewa Mrozowska podczas narodowej kwarantanny maluje samą siebie. Gwiazda ostatnio przyznała, że bardzo tęskni za wykonywaniem makijaży na swoich modelkach.