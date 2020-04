Ewa Mrozowska z "Gogglebox" nawet maseczki na twarz wybiera... sexy! Zobaczcie sami

Ewa Mrozowska już nie raz udowodniła, że ma naprawdę fantastyczny styl! Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" nawet obowiązkową od dziś maseczkę ochronną wybrała taką, by zdecydowanie wyróżniała się od innych. Okazuje się, że i maseczka może być ciekawym i sexy dodatkiem do stylizacji.

Ewa pochwaliła się nią na swoim Instagramie i musimy przyznać, że to naprawdę odważny wybór. Skusilibyście się na taką? Zobaczcie sami!

Ewa Mrozowska pochwaliła się sexy maseczką ochronną!

Epidemia koronawirusa, która dotarła także do Polski spowodowała, że rząd wprowadził szereg obostrzeń i restrykcji, do których każdy z nas musi się dostosować. Od czwartku 16 kwietnia każda osoba poruszająca się w przestrzeni publicznej musi mieć zasłonięte usta oraz nos. W tym celu najlepiej mieć maseczkę ochronną, może to być również szalik czy apaszka.

Chociaż w noszeniu maseczek najważniejsze jest to, aby zmniejszyć ryzyko zachorowań, to jak się okazuje mogą one być też świetnym dodatkiem do codziennej stylizacji! Coraz więcej firm zajmuje się szyciem maseczek, które wyglądają jak element stroju. Z takiej opcji skorzystała także Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem".

Ewa na swoim InstaStory pochwaliła się swoją maseczką, która zdecydowanie nie wygląda jak te, które możemy dostać w automatach czy sklepach. Gwiazda zdecydowała się na sexy wzór. Wykonana jest z czarnego materiału, a do tego ozdobiona została... logiem Playboy'a. A Ewa wygląda w niej fantastycznie!

A Wam jak się podoba? Skusilibyście się na taką sexy maskę, czy jednak wolicie standardowe?

Od czwartku 16. kwietnia każdy z nas w przestrzeni publicznej musi mieć zakryte usta i nos. Domową maseczkę ochronną można wykonać np.: z bokserek, tak jak to zrobili już jakiś czas temu Sylwia i Mikołaj z "Love Island"!