Ewa Mrozowska z "Gogglebox" pokazała nową spacerówkę syna. To terenowe cacko kosztuje ponad 4000 złotych

Dzieci gwiazd jeżdżą w naprawdę luksusowych wózkach! Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" właśnie pochwaliła się nową spacerówką synka, która w regularnej cenie kosztuje ponad 4000 zł! Znamy markę, a model, który wybrała gwiazda TTV aktualnie jest w promocji.

Ewa Mrozowska z "Gogglebox" pokazała terenową spacerówkę syna za ponad 4000 zł

Ewa Mrozowska nie oszczędza na wózkach dla małego Leonka. Teraz wybierają się na spacery w szałowym wózku za ponad 4100 zł w regularnej cenie. Model, który wybrała to Terrain Mountain Buggy, który aktualnie można kupić w cenie 3520 zł. Pojazd małego Leonka posiada terenowe koła. Dlaczego młoda mam zdecydowała się na tak niecodzienny wybór?

Gdybyście pytały mamy nowa brykę do zadań specjalnych, bo kochamy chodzić swoimi, krętymi i dziwnymi drogami 😂👌🏻♥️ Jest tu więcej fanek wózków miejskich czy terenowych? 🐒- wyjaśniła na Instagramie

Ewa Mrozowska uwielbia aktywność fizyczną. Dzięki nowemu wózkowi, może wszędzie zabierać również swojego synka. Model wózka dla Leona, który wybrała jest przystosowany do ekstremalnych spacerów po nierównych powierzchniach. Posiada amortyzację na tylne koła, które w całości pochłaniają wstrząsy. A dodatku, można podłączyć do niego nawet hulajnogę! No nieźle!

