30 stycznia 2026 roku Departament Sprawiedliwości USA opublikował około trzy miliony stron dokumentów związanych ze sprawą Jeffreya Epsteina, skazanego przestępcy seksualnego. Wśród setek nazwisk pojawiło się nazwisko polskiej modelki. Jak wynika z treści ujawnionych materiałów, Epstein korespondował z modelką, jednak nie ma żadnych dowodów na istnienie niestosownych relacji między nimi. W aktach nie zanonimizowano jej danych, co zgodnie z amerykańskimi przepisami wyklucza uznanie jej za ofiarę. Dotychczas modelka nie odniosła się publicznie do sprawy i zniknęła z mediów społecznościowych, co tylko nasiliło spekulacje.

Ewa Minge o aferze Epsteina i pułapkach świata mody

Znana polska projektantka mody, Ewa Minge, postanowiła publicznie zabrać głos w tej sprawie. W rozmowie z Faktem wskazała na ciemną stronę świata mody. Projektantka przypomniała, że od lat opisuje realia świata modelingu w swoich książkach, takich jak "Agencja" czy "Córka agencji". Podkreśliła, że wiele dziewczyn wpada w pułapki pozornie niewinnych propozycji, które w rzeczywistości mogą być początkiem niebezpiecznych sytuacji.

W książkach 'Agencja' i 'Córka agencji' dosadnie opisuję procedery i mechanizmy rządzące światem mody. Ostrzegam też młode kobiety, pokazując 'od kuchni', jak wygląda świat wielkich pieniędzy, prestiżu i blichtru. Często młode dziewczyny nie są świadome pułapek, w które mogą wpaść, i dają się uwieść obietnicom, które wydają się niewinne — na przykład kampaniom czy spotkaniom z wpływowymi ludźmi.
dodała projektantka

Sandra Kubicka w orbicie zainteresowań Jeffreya Epsteina

W aktach pojawiły się także inne polskie nazwiska. Sandra Kubicka, znana modelka, mimo że nigdy nie miała kontaktu z Epsteinem, była przedmiotem jego zainteresowania. Świadczy o tym korespondencja Epsteina z jego współpracownikami.

Kubicka w rozmowie z WP Kobieta wyznała:

Nie znałam Jeffreya Epsteina, nigdy go nie spotkałam, a o jego istnieniu i odrażających czynach dowiedziałam się dopiero z doniesień medialnych i dokumentu na Netfliksie.

Dodała, że w tamtym okresie była bardzo popularną modelką w Stanach Zjednoczonych.

Ewa Minge
Ewa Minge Ewa Minge, fot. Pawel Wodzynski/East News
