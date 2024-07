Ewa Mielnicka ma za sobą bardzo udany i pracowity rok. Miss Polski 2014 planowała odpocząć w jakimś ciepłym miejscu podczas przerwy świątecznej. Niestety, nie pozwoliła jej na to choroba. Wymęczyła ją do tego stopnia, że i tak bardzo szczupła modelka straciła jeszcze kilka dodatkowych kilogramów. Na szczęście Ewa Mielnicka w końcu odnalazła siłę i czas, by wybrać się na wymarzone wakacje. Co będzie tam robiła?

Reklama

W Tajlandii ciężko jest tylko leżeć. Tam podobno trzeba trochę pozwiedzać i spróbować kuchni. Jestem strasznie otwarta na kuchenne eksperymenty. Zamierzam nadrobić zaległości i troszkę masy przybrać!

Jak do tej pory wyglądały wakacje Ewy Mielnickiej i jej narzeczonego? Posłuchajcie!

Zobacz także: Czy kolejna Miss urodzi w tym roku dziecko? WIDEO

Zobacz także

Ewa Mielnicka wypoczywa już w Tajlandii