Już w sobotę Ewa Mielnicka, Miss Polski, poleci do Japonii na Miss International Beauty Pageant 2015. Tylko Party.pl nasza piękność zdradziła, jak przygotowuje się do tego konkursu. A nie jest to łatwe i przyjemne!

Reklama

Dieta, ćwiczenia, pilnowanie wagi - to od kilku tygodni codzienność Ewy Mielnickiej, która chce wypaść jak najlepiej. W końcu będzie rywalizować z ponad 90. innymi kobietami z całego świata!

Jak stanę przed jury i będzie przede mną 90 kobiet z całego świata, to chcę mieć pewność, że jestem przygotowana maksymalnie. Także dieta, dużo wody i ćwiczenia - mówi nam nasza miss.

A kto jej w tym pomaga? Sprawdźcie sami!

Reklama

Zobacz także: Ewa Mielnicka na spotkanie z ambasadorem Japonii ubrała kimono! I jak wyglądała...