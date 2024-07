Ewa Farna jest obecnie inspiracją dla wielu nastolatek. Wiele dziewczyn marzy o takiej karierze i sławie jaką ma piosenkarka. Artysta od najmłodszych lat pracowała na swój sukces i robiła to z wielkim profesjonalizmem. Potwierdza to krępująca historia jaka przytrafiła się gwieździe, gdy była w przedszkolnym wieku. Artystka podczas występu w domu kultury zsikała się, jednak nie przejęła się sytuacją i doprowadziła występ do końca.

- Pamiętam to. Miałam wtedy cztery latka i razem z chórem występowałam w domu kultury. Bardzo mi się chciało siusiu, a trzeba było zaśpiewać jeszcze jeden utwór. Cóż, nie wytrzymałam i zsikałam się. To się zdarzyło raz w moim życiu i mam nadzieję, że ostatni - wspomina Farna w dwutygodniku Bravo.

Takie kompromitujące wpadki zdarzały się już największym artystom i to, w dorosłym życiu. My też mamy nadzieję, że ta krępująca sytuacja już nigdy nie powtórzy się Ewie.