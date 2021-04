Ewa Farna opublikowała zaskakujące wakacyjne zdjęcie. Mąż artystki spełnił jej marzenie o egzotycznych wakacjach i urządził jej Dubaj... w salonie! Ten pomysł bardzo spodobał się fanom gwiazdy i gratulują jej poczucia humoru. Podczas, kiedy nakładane są kolejne obostrzenia Ewa Farna podchodzi do nich z rozsądkiem, ale nie zapomina o tym, aby cieszyć się życiem, na tyle na ile to możliwe. Gwiazda wspomniała też o koleżankach z show-biznesu, które tak chętnie chwalą się zdjęciami z tropików! Co napisała?

Ewa Farna żartuje z egzotycznych wakacji gwiazd!

Ewa Farna jest już zmęczona przedłużającym się lockdownem i przyznała, że z chęcią wyjechałaby z rodziną na wakacje. Marzą jej się palmy, piasek, a jej synek mógłby beztrosko bawić się na plaży. Taki scenariusz w ostatnim czasie wybrało wiele gwiazd, a wśród nich Katarzyna Cichopek i Małgorzata Socha. Ewa Farna przyznała, że też marzy o Dubaju czy Wyspach Kanaryjskich - w końcu te kierunki najczęściej wybierają gwiazdy. Mąż artystki potraktował jej słowa bardzo poważnie i urządził jej egzotyczne wakacje w salonie!

Ja:” Chcialabym juz gdzies wyjechac, jestesmy caly rok zamknieci w domu, juz mam tego dosyc.. Wiesz, palmy, dzieciak w piachu na plazy, my drineczek w reku...”☀️



Martin:” Ale nie mozemy teraz odwiedzic nawet rodziny w kraju- takie obostrzenia sa a ty chcesz jechac gdzies na drugi koniec swiata.”



Ja: “ Ale tutaj chyba i tak statystycznie najgorsza sytuacja, a wiesz, wszyscy na tym Instagramie sie chwala Dubajem czy Kanarami, tez bym tak chciala kurde...”



Ide umyc rece, wracam a tu taka sytuacja😂💪🏼🤩.

Dubaju nie ma, ale coz, doceniam chec🙌.

Fani artystki gratulują jej poczucia humoru i doceniają, że jako jedna z nielicznych gwiazd nie zdecydowała się na egzotyczne wakacje, ale przestrzega obostrzeń i dba o zdrowie najbliższych!

Dowód na to, że wszystko można trzeba tylko chcieć 😅🤣😂 macie za... poczucie humoru Genialne 😂 Taki mąż to skarb! Miłego wypoczynku 😂 Grunt to pomysłowość.😜 zdrowia, spokoju i nadziei Ewa

Tylko spójrzcie na wakacje Ewy Farny! Podoba Wam się podejście gwiazdy do obostrzeń?

Ewa Farna po raz kolejny podbiła serca fanów. Jej szczerość i dojrzałe podejście do życia zaskakują.