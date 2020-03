Ewa Farna zamieściła ważny apel dotyczący koronawirusa! Daje do myślenia

Ewa Farna zabrała głos w sprawie epidemii koronawirusa. Gwiazda stosuje się do zasad kwarantanny społeczeństwa i została w domu. Oczywiście zachęciła do tego też swoich fanów. Jednocześnie wokalistka podkreśliła, że ten trudny czas może nas czegoś nauczyć.

Zobaczcie cały poruszający wpis piosenkarki.

Ewa Farna i ważne przesłanie w sprawie koronawirusa

Wiele gwiazd zamieściło ważne apele dotyczące epidemii koronawirusa. Wśród nich jest także Ewa Farna, która swoją postawą daje świetny przykład innym. Piosenkarka zgodnie z zaleceniami spędza ten trudny czas i zachęciła wszystkich, aby wykorzystali okres kwarantanny społeczeństwa w wyjątkowy sposób.

Może to ma być okazja by znów skierować nas ludzi powrotem DO siebie, do nas samych. Mamy przestrzeń być w domu z rodziną, zaopiekować się starszymi osobami…. w tym całym pośpiechu zwolnić, i w domu robić rzeczy, na które nigdy nie było czasu. Możemy uratować zdrowie/ życie swoje i swego sąsiada tym, że będziemy oglądali Netflixa. Albo przeczytamy książkę, która leży przy łóżku juz parę miesięcy. Paradoksalnie cały koronawirus zmusza nas do robienia rzeczy, które mielibyśmy chcieć robić z własnej woli - czytamy we wpisie wokalistki.

Gwiazda poradziła również swoim fanom, w jaki sposób mogą wykorzystać ten wolny czas.

Zwolnić. Cieszyć się czasem w domu z najbliższymi.

Być solidarnym, myśleć też o innych…

Zadzwonić do babci jak się jej powodzi i czy czegoś nie potrzebuje.

Zrozumieć, że jesteśmy częścią przyrody i nie powinniśmy ją olewać (ewent. tylko podlewać haha)

Skupić się na sobie, nauczyć się nudzić! 🤩

No i pokory - by docenić to jak dobrze się mamy.

Na koniec piosenkarka przyznała, że zawsze stara się patrzeć na wszystko z pełnym optymizmem!

Jak zawsze, staram się znaleźć coś pozytywnego.

Wierzę w to, że wszystko ma jakieś znaczenie (brzmi to jak cytat z banalnej piosenki, ale I MEAN IT 😁!)

Wykorzystajmy te dobre możliwości, które z sobą to świństwo niesie.

Bo co innego nam pozostaje.

Trudno nie zgodzić się z Ewą! Warto wziąć sobie rady gwiazdy do serca i wykorzystać czas spędzony w domu na czynności, na które zawsze brakuje nam czasu. Zadbajcie w ten sposób o bezpieczeństwo swoje i innych!

