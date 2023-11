Kilka dni temu Ewa Farna ogłosiła, że spodziewa się narodzin swojego pierwsze dziecka - synka. Artystka zrobiła to w nietypowy sposób, publikując teledysk do swojej czesko-polskiej piosenki, którą zaśpiewała wraz z mężem, Martinem Chobotem.

W teledysku można zobaczyć niepublikowane nigdy wcześniej sceny z zaręczyn pary czy ze ślubu. Jest także wzruszające ujęcie Ewy Farnej z wielkim ciążowym brzuszkiem. Tak fani dowiedzieli się o stanie swojej idolki. Teraz jednak mogą się zmartwić, bo okazuje się, że Ewa Farna chce poświęcić się rodzinie.

Ewa Farna zrezygnuje z kariery?

Ewa Farna jest bardzo rodzinna i najbliżsi są dla niej najważniejsi. Nie dziwi zatem fakt, że najbliższe miesiące chce poświęcić mężowi i synkowi. Jak dowiedział się "Fakt", Ewa Farna długo starała się o dziecko, dlatego zależy jej by jak najdłużej skupić się tylko na synku. Do tego wyprowadziła się z Polski i na razie będzie przebywać w domu w Czechach.

– Ewa już wyprowadziła się z Polski, tutejsze mieszkanie wynajęła znajomym. Długo starała się o dziecko z Martinem i chce maluchowi zapewnić jak najlepsze warunki - zdradził informator "Faktu".

Oczywiście Ewa Farna na razie zrezygnowała także z zawodowych obowiązków. Nie zobaczymy jej w kolejnej edycji "All Together Now".

– Ewa jest naprawdę bardzo rodzinną osobą. Mówi znajomym, że nadszedł czas, by została kurą domową - dodał informator "Faktu".

Uważacie, że Ewa Farna podjęła słuszną decyzję?

Rodzina Ewy i Martina niedługo się powiększy!

Ewa Farna niedługo zostanie mamą po raz pierwszy