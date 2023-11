Ewa Farna została przeszukana przez Biuro Ochrony Rządu! Opowiedziała o tym w swojej audycji „To lubię” na antenie radia RMF FM. Do przeszukania doszło za kulisami gali 25-lecia telewizji Polsat. Gościem uroczystości był również prezydent Andrzej Duda, który przyszedł na nią - jak zawsze - w towarzystwie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Jak pisze RMF, każdy z gości, który choć na chwilę opuszczał garderobę by wyjść na zewnątrz, musiał przejść kontrolę. Spotkało to również Ewę.

„Przeszukali każdą torebkę, widzieli nawet mój portfel, moje majtki, mój telefon, wszystko przeszukali” – mówiła Ewa Farna na antenie RMF FM.

Czy się przejęła? Chyba nie bardzo:

„Myślę, że to były największe gwiazdy całego 25-lecia. BOR-owcy mogą odchodzić z tym, że dotknęli każdej gwiazdy” - skomentowała piosenkarka.

Uważacie, że to przesada?

Ewa na gali z okazji 25-lecia Polsatu:

Za kulisami była z Eweliną Lisowską. Czy ona miała takie same przygody?