Ewa Farna pokazała brzuszek! Na najnowszych fotkach z koncertu możemy podziwiać piękne krągłości wokalistki, która mimo zaawansowanej ciąży, nadal sporo koncertuje! O tym, że zostanie mamą, dowiedzieliśmy się już ponad trzy miesiące temu. Już wtedy gwiazda w specjalnym teledysku zaprezentowała spory brzuszek. Zobaczcie więc najnowsze zdjęcia artystki!

Ewa Farna na razie nie myśli o przerwie w pracy. Występuje więc regularnie, teraz głównie w Czechach, gdzie mieszka na stałe. Odnosi też spore sukcesy - film dokumentalny o jej życiu "Skazana na busa" pojawił się na platformie Netflix:

Moj film Ewa Farna 10: Skazana na busa dostepny od dzis tez na @netflixpl ????????????????!!! A wiec takie co nie co na Dzien dziecka????. Ja sie jaram jak dzieciak, bo siedze na Netflixie czesto i widziec swoja dwuletnia prace na tej platformie to ogromna radosc. Kto jeszcze nie widzial, zapraszam - napisała kilka dni temu na Instagtamie.