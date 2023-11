Wspomniała również, że jej hit "Bumerang" został hitem roku na Party.pl! Serdecznie gratulujemy i dziękujemy fanom za zaangażowanie:

Wyprobowalam dabing do zajebistego filmu animowanego Sing, wydalismy Bumerang, ktory stal sie Hitem roku Party.

W Czechach pierwszy moj swiateczny utwor 8najczesciej grana piosenka z wynikiem 8mil odtworzen w ciagu dwoch miesiecy. To wszystko pod wlasna wytwornia. Duet z Davidem Stypka czy polski featuring z KaeNem, ktory ma 14mil odtworzen i zlota plyte! Mam za soba piekne projekty, jurorowanie w IDOLu, duzy koncert jubileuszowy na Sopot Festiwalu w Polsacie no i dokument w kinach EWA FARNA 10: Skazana na busa. (pis. oryginalna).