Wczoraj w sklepach pojawiła się nowa płyta Ewy Farnej "(W)Inna", którą promują już single "Znak" i "Ulubiona rzecz". Piosenkarka zaczęła już promocję wydawnictwa. Jako pierwsze odwiedziła studio "Pytania na śniadanie".

Reklama

W rozmowie z Pauliną Drażbą artystka opowiedział m.in. o tym dlaczego nazwała płytę "(W)Inna?".

- Ja sobie wymyśliłam taki tytuł. Singiel nazywa się "Znak". Było oczywiste, że płyta będzie miała taki sam tytuł. Mówię zrobię niespodziankę. Wymyśliłam jeszcze tutaj takie nawiasy. I tak naprawdę po raz pierwszy kiedy słyszałam reakcję ludzi i mediów, to dopiero zrozumiałam, że to może kojarzyć się z czymś nieprzyjemnym. Na myśl mi nie przyszło, że to mogłoby się kojarzyć z jakąś moją klęską. Nie ma to z tym żadnego kontekstu.

Farna również przyznała, że jest to jej pierwszy dojrzały album, gdyż sama pisałam teksty.

- Parę razy już pisałam teksty na płytę, ale miałam sporo piosenek publishingowych, gdzie muzyka była zagranicznego kompozytora, a ja dopisywałam tekst lub ktoś inny. Teraz postanowiła odejść od publishingu, bo to moja 9 płyta. Postanowiłam iść do przodu w takim kierunku. Strasznie się cieszę. Jestem niesamowicie ciekawa, co powiedzą o tej płycie ludzie.

Drażba zapytała również Ewę, czy jej nowe piosenki można traktować jak zapiski z pamiętnika. Chodzi m.in. o utwór "Przepraszam", który można odbierać w kontekście jej jazdy samochodem pod wpływem alkoholu.

- Piosenka "Przepraszam" jest skierowana do Boga. Tu jest taki kontekst rodzinno-intymny. To jest mój intymny utwór. Ona nie jest singlem, nie promuje. To jest moje intymne "coś" z czego potrzebowałam się wypisać. Jest sporo utworów np. "Ktoś z nami kręci" jest tematem trochę też politycznym. My wiemy tylko znikomy procent tego, jak naprawdę jest. Nie mówię o tabloidach, ale też normalne poważne gazety piszą jakieś rzeczy, a tak naprawdę w ogóle nie wiemy co się dzieje w tym wielkim świecie. To mój pamiętnik tego co się działo w moim życiu i wokół mnie.

Zobacz także

Słyszeliście już nowy album Ewy. Myślicie, że otworzy on nowy rozdział w karierze wokalistki?

Zobacz: Tak Ewa Farna promuje nowy przebój

Piosenka Ewy "Przepraszam":

Reklama

Ewa Farna przyłapana na randce z nowym facetem: