Od odejścia Kory mija już miesiąc, ale z jej stratą wciąż trudno się pogodzić. Artystkę wciąż wspominają inni muzycy, powstają specjalne wydania magazynów poświęcone jej życiu i twórczości. Co o wielkiej artystce mówi zaś Ewa Farna? Jurorka nowego show Polsatu - "Śpiewajmy razem. All togehter now" - zdradziła nam, że z muzyką Kory zapoznała się dopiero, kiedy w Polsce sama stała się rozpoznawalna. Młoda gwiazda przyznaje, że nie wychowywała się na Maanamie, gdyż w Czechach polska muzyka po prostu do niej nie docierała.

Zobaczcie, co Ewa mówi o Korze!

Kora zmarła 28 lipca tego roku.